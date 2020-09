Handball, Verbandsliga : TuS Lintorf ist Sonntag doppelt gefordert

Thierry Greday (am Ball) und die Reserve des TuS 08 Lintorf peilen den ersten Verbandsliga-Auswärtssieg an. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf Die erste Mannschaft des TuS 08 Lintorf ist in der Handball-Verbandsliga Gruppe 2 Favorit in Styrum, auch wenn Trainer Ralf Trimborn das nicht gerne hört. Danach geht es mit der Reserve in Gruppe 1 zur TS Lürrip nach Mönchengladbach.

Von Werner Möller

Mit der Einschätzung, dass sein TuS 08 Lintorf am ungewohnten Sonntagvormittag bei Styrum 06, am dritten Spieltag der Handball-Verbandsliga 2, die klare Favoritenrolle einnimmt, damit mag sich Cheftrainer Ralf Trimborn überhaupt nicht anfreunden. „Es ist ein Auswärtsspiel, Styrum hat als Landesliga-Aufsteiger eine starke Saison gespielt, und diese Mannschaft spielt seit Jahren weitgehend unverändert. Klar, von der Papierform her werden wir so eingeschätzt, aber ich habe gewisse Probleme damit.“

Er hat Styrum beobachtet beim 26:25-Heimsieg zum Auftakt über den TV Haan, beim TV Ratingen war Styrum anschließend chancenlos (34:28 für den TV). Die Mannschaft habe im Wesentlichen schon vor zwei Jahren, im Abstiegsjahr, so gestanden und sei nun etwas verstärkt. „Es kam ein guter Linkshänder dazu, und Styrum ist mit dem kräftig gebauten Milhorst auch am Kreis gut besetzt,“ sagt Trimborn. Er hat keine Personalsorgen, Kai Klause (Fußverletzung) wird geschont.

Info TV Ratingen: Herren haben frei, Damen nicht Herren Das Spiel des TV Ratingen in der Verbandsliga, Gruppe 2 beim TB Wülfrath am morgigen Samstag ist verlegt worden, da die Halle der Gastgeber für die Kommunalwahl am Sonntag hergerichtet werden muss. Damen Die Verbandsliga-Damen des TV Ratingen treten Samstag beim Wald-Merscheider TV an und hoffen auf den ersten Sieg.

Gespielt wird am Sonntag um 11.45 Uhr an der von-der-Tannstraße. Möglich, dass Trimborn seine Bank mit ein oder zwei Reservespielern besetzt, denn diese spielen wenig später in Mönchengladbach, in der Verbandsliga 1, bei der Turnerschaft Lürrip. Aber sonst ist die Stimmung in der „Ersten“ natürlich bestens nach den beiden Auftaktsiegen in Cronenberg und vor allem daheim über Überruhr. „Wer ganz oben dabei sein will, der muss solche Spiele wie nun in Styrum gewinnen“, gibt der Trainer als Marschroute vor. Klare Worte.