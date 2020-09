Leichtathletik : Julia Holzmann holt Bronze

Sehr zufrieden mit der guten Leistung bei der Deutschen Meisterschaft in Heilbronn: Julia Holzmann und ihr Trainer Klaus Suhl vom TV Ratingen. Foto: privat

Ratingen/Heilbronn Unter den Augen des Bundestrainers steigert sich Julia Holzmann auf 12,48 Meter, die Dreispringerin des TV Ratingen wird damit Dritte bei der Deutschen Meisterschaft und rückt im Nationalkader nach oben.

Julia Holzmann hatte bei den Deutschen Meisterschaften mit einem Podestplatz geliebäugelt, und die Dreispringerin des TV Ratingen erfüllte sich am Wochenende diesen Wunsch: In Heilbronn gewann die 17-Jährige in der Altersklasse U18 die Bronzemedaille.