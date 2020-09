Auf nach Hawaii : Wies qualifiziert sich für die WM

Tallinn Sven Wies hat sich im estnischen Tallinn zum zweiten Mal in Folge für den Ironman, die Weltmeisterschaft der Triathleten, auf Hawaii qualifiziert. Es war kein einfacher Wettkampf, als Sechster seiner Altersklasse ist der 33-Jährige aber glücklich, es trotz aller Widrigkeiten geschafft zu haben.

Ironman in Estland : Triathlet Sven Wies startet in Tallinn

In Tallinn hätte es sogar noch deutlich besser laufen können, den Wettkampf nannte Wies innerhalb der Corona-Problematik „echt super organisiert“. Dazu gehörte, dass die Athleten versetzt starteten, ausschlaggebend dafür war die Schwimmzeit. Und da der ehemalige Bundesliga-Wasserballer ein guter Schwimmer ist, startete er in der ersten Gruppe und kam auch als Erster aus dem Wasser. Seinen Vorsprung baute er bis zum Wendepunkt auf dem Rad sogar noch aus, ließ sich da aber von einem Streckenposten irritieren, verbremste sich, musste absteigen und verlor auch noch die Kette seines Rads.

Das kostete Zeit, die bittere Erfahrung, dass sich mangels Schiedsrichtern an der Strecke einige nicht an das Verbot hielten, im Windschatten zu fahren, zehrte zudem an den Nerven ganz alleine auf dem Rad. Und in der Wechselzone fand er seinen Beutel so verknotet vor, dass er ihn nicht öffnen konnte, sondern aufreißen musste, um an seine Schuhe zu kommen. Alles suboptimal vor dem abschließenden Marathon durch die zwar schöne, aber mit Kopfsteinpflaster ausgelegte Altstadt Tallinns.