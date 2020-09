NRW-Mannschaftsmeisterschaft : Viele Medaillen für die Nachwuchs-Golfer

Ratingen Die NRW-Mannschaftsmeisterschaften sind teils spannend gelaufen – und sehr erfolgreich für den GC Hösel und den Düsseldorfer GC, die etliche Podestplätze und sogar Titel abräumen.

Spannend war es bei den Jungen der Altersklasse (AK) 18 im GC Wasserburg Anholt: Zunächst sah es so aus, dass der GC Hubbelrath den Titel mit nach Hause nehmen würde. Aufgrund eines Formfehlers musste aber ein gutes Ergebnis der Hubbelrather aus der Wertung genommen werden, so dass das Team aus dem Düsseldorfer Osten nach Kartenstechen schlaggleich (+12) mit dem GC Hösel sogar noch vom Podium verdrängt wurde und ohne Edelmetall blieb – das der GCH dann mitnahm. Maßgeblichen Anteil an dieser Bronzemedaille hatte Tim Bertenbreiter, der nur 68 (-4) Schläge brauchte und so mit Simeon-Jonny Linz vom GC Düsseldorf Grafenberg den besten Score überhaupt hatte.