Handball-Oberliga : TVA verschenkt den Auftaktsieg

Angermund Trotz Führung, Ballbesitz und Überzahl in der Schlussminute gibt es für den TV Angermund zum Auftakt der Handball-Oberliga nur ein 23:23 gegen den TSV Aufderhöhe.

Es ist unfassbar, wie der TV Angermund seinen Heimsieg zum Saisonauftakt der Handball-Oberliga gegen den TSV Aufderhöhe noch verschenken konnte. In der vorletzten Minute warf der starke Daniel Plöger den TVA 23:21 nach vorne, und es ging mit 23:22 bei Ballbesitz, zudem Überzahlspiel, in die Schlussminute. Klar, Aufderhöhe deckte nun, wo es nichts mehr zu verlieren gab, total offen und äußerst aggressiv. Aber statt den Ball in den Schlusssekunden noch irgendwie auf das Solinger Tor zu werfen, wurde ein unfassbarer Fehlpass gespielt. Die Gäste konnten so durch Florian Felder, ihren starken Kreisläufer, noch einen Gegenstoß laufen und zum 23:23 ausgleichen. Der Endstand, und der ersehnte Auftaktsieg blieb ein Traum.