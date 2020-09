Fußball, Bezirksliga : SSVg und SVH verlieren knapp

Hakan Gündüz (links, hier gegen Mohammed Sreij) erzielte das 3:4 für die SSVg Heiligenhaus gegen den ASV Mettmann, zu einem Punktgewinn reichte es aber nicht mehr. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus/Romemrskirchen Zum Start in die Fußball-Bezirksliga erwischt es Aufsteiger Hösel früh mit 0:4. Am Ende heißt es 3:4. In Heiligenhaus führen die Gäste 3:0 und die Hausherren unterliegen 3:5.

Unglaublich, nach einer Stunde lag der Bezirksliga-Neuling SV Hösel im Saisonauftaktspiel bei der SG Roki-Gil in Rommerskirchen 0:4 zurück. Nichts lief beim Aufsteiger zusammen. Dann änderte Trainer Senad Hecimovic seinen Angriff, Routinier Benny Schröder kam für Dion Knoche auf das Feld. Und umgehend lief der Offensivbereich so, wie man es sich längst vorgestellt hatte. Schröder fackelte auch nicht lange, er schoss zwei Treffer, das 4:2 per Elfmeter, und plötzlich war in Rommerskirchen der Teufel los. Die eine Stunde lang hoch überlegenen Gastgeber wackelten mächtig. Zumal Johann Kunz in der 83. Minute auf 4:3 verkürzte. Aber dann stieg Alex Loepke zu hart, auch übermotiviert, ein – Gelb-Rot.

Jedenfalls schaukelte Roki-Gil den nun nur noch ganz knappen Vorsprung über die Zeit und siegte 4:3. „Ich bin fest davon überzeugt – wäre Loepke auf dem Platz geblieben, wir hätten noch ausgeglichen“, sagte Hecinmovic. „Roki-Gil konnte am Ende nur noch hinten die Bälle wegschlagen. Wir waren in der letzten Viertelstunde turmhoch überlegen. Wieso das nicht von Beginn an der Fall war, ist mir unerklärlich. Da waren wir nervös, fanden nie in unser Spiel. Alles bis zum ersten Treffer war völlig harmlos.“

SVH: van der Groeben – Loepke, Nick, Finn Schröder, Scharbach, Knoche (70. Benny Schröder), Esken, Peuler, Schulze, Oldörp, Laufmann. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 und 4:0 alle Lennart Friedrich (18./28./54./60.), 4:1 und 4:2 beide Benny Schröder (70./78./Elfmeter), 4:3 Kunz (83.). Platzverweis: Loepke (82./Gelb-Rot). Schiedsrichter: Oguz Oztas.

Im ersten Durchgang hatte der ASV Mettmann im Bezirksliga-Gastspiel bei der SSVg Heiligenhaus keine Mühe, einen 3:0-Pausenvorsprung zu erspielen. Dann änderte SSVg-Trainer Monrem Orahhou so einiges in seiner völlig enttäuschenden Truppe, und als Thilo van Schwamen früh mit einem Distanzschuss das 1:3 gelang, da wurden die Gastgeber wach. Für einen Punktgewinn reichte es allerdings nicht mehr, denn Mettmann wusste immer wieder die richtigen Konter zu setzten. Orahhou fand: „Die erste Hälfte gehörte Mettmann, die zweite uns. Ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen.“