Fußball, Kreisliga A : RWL und ASV spielen jeweils remis

Lintorf/Tiefenbroich In der Kreisliga A geht es Rot-Weiß Lintorf und Aufsteiger ASV Tiefenbroich zum Auftakt sehr ähnlich: Beide gleichen einen Rückstand noch aus und ergattern einen Punkt.

Eigentlich hatte sich Rot-Weiß Lintorf etwas mehr ausgerechnet zum Auftakt der Fußball-Kreisliga A bei Heimrecht gegen PSV Borussia. Das Spiel endete aber 1:1 (1:1). Die wenigen Höhepunkte fanden schon vor dem Wechsel statt, wo RWL schnell in Rückstand geriet. Mit einer Einzelleistung erzielte Ex-Torwart Alex Pless wenig später den Ausgleich. Anschließend waren die Gastgeber leicht überlegen, aber der PSV verteidigte ordentlich und nahm den Punkt auch verdient mit nach Grafenberg.

Franco Martino, der neue Trainer des Aufsteigers ASV Tiefenbroich, schenkte im Auswärtsspiel beim SSV Erkrath auf der Torwart-Position einem echten Talent das Vertrauen: Fabian Wilk aus der eigenen A-Jugend. Der 19-Jährige hielt „riesig“, wie Martino es ausdrückte. Vor allem in der Erkrather Drangphase, als ihnen das 2:1 gelang. Da wollten die Hausherren mit aller Gewalt die frühe Entscheidung erzwingen. Aber Wilk, an den beiden Gegentoren machtlos, war nicht mehr zu überwinden. Und so kamen die Tiefenbroicher zu einem verdienten 2:2 (1:2-Pausenrückstand).