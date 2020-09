Handball, Verbandsliga : SG-Reserve hat schon ein wenig Druck

Niklas Wergen traf siebenmal für die SG II in Kettwig. Foto: Blazy, Achim (abz)

Kettwig Mit 27:32 verliert der Verbandsligist SG Ratingen II beim SV Kettwig und hat nach zwei Saisonspielen weiter einen Punkt auf der Habenseite. Samstag kommt der noch punktlose Haaner TV.

Die SG Ratingen II war im Verbandsliga-Nachholspiel beim SV Kettwig bis in die Schlussphase weitgehend ebenbürtig, zum Punktgewinn aber reichte es für die Handballer nicht. Kettwig gewann 30:27 (14:12), und auf den ersten Saisonsieg müssen die Ratinger weiter warten. Die Chance dazu bietet sich aber am Samstag daheim (15.30 Uhr Gothaer Straße) gegen den TV Haan an, denn die Gäste haben ihre beiden Auftaktspiele verloren, die Ratinger immerhin schon einen Punkt.