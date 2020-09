Fußball : Bornemann trifft beim 4:0 gegen Homberg dreifach

Timo Bornemann setzt sich gegen Torwart Philipp Gutkowski und Jeffrey Malcherek durch und trifft per Kopf zum 3:0. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Beim 4:0-(1:0)-Erfolg der U23 von Fortuna Düsseldorf am zweiten Spieltag der Fußball-Regionalliga West erzielte Angreifer Timo Bornemann gleich drei Treffer. Der erste Saisonsieg eine Woche nach dem 1:1 in Straelen bugsierte die Fortuna-Reserve zugleich vorerst in die Spitzengruppe der Liga.

(dm) Spiele gegen den VfB Homberg dürfte sich Timo Bornemann dick im Kalender anstreichen: Der Duisburger Stadtteilverein wird zweifellos zu den Lieblingsgegnern des 19-Jährigen gehören. Bereits in der Vorsaison erzielte der Stürmer gegen Homberg drei Treffer in zwei Spielen. „Daran habe ich ihn vor dem Anpfiff noch einmal erinnert“, schmunzelte der Trainer Nico Michaty später. Und Bornemann lieferte: Beim 4:0-(1:0)-Erfolg der U23 von Fortuna Düsseldorf am zweiten Spieltag der Fußball-Regionalliga West erzielte der Angreifer gleich drei Treffer. Der erste Saisonsieg eine Woche nach dem 1:1 in Straelen bugsierte die Fortuna-Reserve zugleich vorerst in die Spitzengruppe der Liga.

Timo Bornemann ließ eine klare Aufwärtstendenz erkennen: „Letzte Woche hat ihm noch das Quäntchen Glück gefehlt“, sagt Michaty über seinen Stürmer, der in Straelen mit einem Schuss an der Latten scheiterte. Insgesamt habe sich sein Schützling, der im Vorjahr aus der eigenen U19 aufrückte, „enorm weiterentwickelt“ – und das Ende sei noch gar nicht unbedingt absehbar.