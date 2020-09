Fußball, Oberliga : Der Schein trügt bei Ratingen 04/19

Das ist der Kader von Ratingen 04/19 für diese Saison in der Fußball-Oberliga, unter anderem mit Trainer Martin Hasenpflug (oben links), seinem Assistenten Mauro Alfani (oben rechts) und dem Sportlichen Leiter Frank Zilles (mittlere Reihe rechts). Trikotsponsor ist der Präsident: Jens Stieghorst. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 hat 25 Spieler im Kader, vor der Partie bei Teutonia St. Tönis aber dann doch erhebliche Personalsorgen. Vor allem im Sturm gibt es ein Problem, Moses Lamidi und Takuma Misumi sind angeschlagen.

Auf dem Mannschaftsbild von Ratingen 04/19 sind 25 Spieler zu sehen, doch der Fußball-Oberligist hat vor der Partie bei Teutonia St. Tönis am Sonntag (15.30 Uhr) ziemliche Personalsorgen. „Es ist fast einfacher, aufzuzählen, wer fit ist, als diejenigen, die es nicht sind“, sagt Trainer Martin Hasenpflug. Der Schein vom Bild trügt also.

Die größte Baustelle befindet sich demnach im Angriff, wo von nominell fünf Stürmern nur Yassin Merzagua zu 100 Prozent fit ist: Moses Lamidi plagen Knieprobleme, am Mittwoch hatte er eine MRT-Untersuchung. Der beim 4:0-Heimsieg zum Start gegen den 1. FC Kleve zweifache Torschütze Takuma Misumi hat nach einem Zusammenprall mit dem Klever Keeper immer noch Wadenprobleme – beide Ratinger konnten unter der Woche nicht komplett trainieren. Carlos Penan (Meniskusriss) ist gerade erst wieder ins Training eingestiegen und laut Hasenpflug höchstens eine Option für den Kader, aber „nicht für mehr“, und für Sturm-Zugang Kelvin Neumetzler liegt wie für Defensivmann Dominic Duncan noch keine Spielberechtigung vor.

„Wir haben die ganze Woche bei der Passstelle angerufen, aber zuletzt hieß es, die Zentral-Computer des DFB seien ausgefallen und deshalb eine Spielberechtigung derzeit nicht möglich. Beide werden uns also Sonntag nicht zur Verfügung stehen“, sagt Hasenpflug, der wohl auch auf Marvin Roch verzichten muss, der am Sonntag mit Leistenproblemen ausgewechselt werden musste. Und am Donnerstag strich 04/19 Zugang Pepe Guilavogui wieder aus dem Kader, der aus privaten Gründen zurück nach Frankreich musste. „Das war ein kurzes Intermezzo“, sagt Hasenpflug.