Handball : Verbandsliga-Neuling HTV verliert auch in Ratingen

Die Haaner Handballer laufen in der höheren Klasse noch der Musik hinterher, müssen sich in den nächsten Begegnungen unbedingt steigern.

SG Ratingen II – Haaner TV 23:20 (11:0). Drittes Spiel, dritte Niederlage – doch erneut zogen die HTV-Handballer nur knapp den Kürzeren. Gleichwohl bleibt der Aufsteiger damit erst einmal punktlos am Tabellenende. Ohne die beiden Halblinken Julien Schweden und Patrick Dettki hatten die Haaner allerdings einen schweren Stand bei der Ratinger Zweiten, die im Verbandsliga-Derby mit Verstärkung aus dem Regionalliga-Kader antrat. „Der stand so hoch in der Luft, da kam keiner ran“, kommentierte David Horscht die Leistung des SGR-Rück­raum-Linken Sam Schäfer. Der HTV-Trainer hatte im Vorfeld nichts Gutes geahnt, fand jetzt aber: „Meine Mannschaft hat eine ordentliche Leistung gebracht.“ Doch dem Coach blieben die Schwachstellen nicht verborgen. „Wir haben Phasen, in denen wir gut verteidigen und schnell nach vorne kommen, aber auch Phasen, in denen wir den Ball wegschenken.“