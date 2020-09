Ratinger Wahl : Pesch muss gegen Vogt in die Stichwahl

Ratingen Das hatte sich nach einem Drittel der Auszählungen abgezeichnet: Amtsinhaber Klaus Konrad Pesch (CDU) konnte die 50 Prozent-Hürde einfach nicht überspringen. So kommt es am 27. September zur Stichwahl mit Rainer Vogt (BU).

Der Amtsinhaber blieb in einer ersten Stellungnahme doch irgendwie die Ruhe selbst: Klaus Konrad Pesch, der für die CDU kandidierte, hatte damit gerechnet, dass er nicht die magische 50 Prozent-Marke überspringen würde. Natürlich hatte er diese Vorahnung, die er auch arithmetisch begründen konnte, nicht offen kommuniziert. In einer ersten Analyse betonte er, dass vor allem Rainer Vogt (Bürger Union), Christian Wiglow (SPD) und Martin Tönnes (Grüne) Konkurrenten gewesen seien, die viele Stimmen auf sich vereint hätten.

Christian Wiglow (SPD) zeigt sich nach der Auszählung der Wählerstimmen tief getroffen. Sah es nach den ersten Zahlen noch recht gut aus für den SPD-Bürgermeisterkandidaten, zog am Ende Rainer Vogt von der Bürger Union an ihm vorbei. „Das ist ein sehr enttäuschendes Ergebnis für mich“, so Wiglow. Eine Erklärung hatte er am Wahlabend nicht. Vielmehr macht sich Rätselraten breit: „Das deckt sich überhaupt nicht mit der positiven Resonanz der Bürger, die wir über viele Wochen an den Infoständen überall im Stadtgebiet erfahren haben.“