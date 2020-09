Fußball : Die SG Keeken/Schanz muss sich noch an die Liga gewöhnen

Kreis Kleve Kreisliga A Gruppe 1: Der Neuling verliert 2:5 bei der SG Keeken/Schanz. Aufsteiger TuS Kranenburg gewinnt gegen den SV Donsbrüggen mit 6:2. SV Nütterden kassiert 2:4-Heimniederlage gegen Alemannia Pfalzdorf.

Die Freunde des Offensivfußballs kamen am zweiten Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1, auf ihre Kosten. 29 Treffer fielen in nur fünf Partien. Bereits am Freitagabend bezwang die SG Kessel/Ho-Ha den Neuling SG Keeken/Schanz mit 5:2 (4:1). Zwar gingen die Gäste durch Finn Schmidthausen in Führung (18.). Doch das Kesseler Sturmduo Peter Bodden (25., 30., 40.) und Dominik Saat (27.) sorgte bereits bis zur Pause für klare Verhältnisse. In Durchgang zwei traf erneut Peter Bodden (50.) ehe Frederik Reymer (70.) noch einmal verkürzte. „Ich mache dem Team keinen Vorwurf. Wir müssen uns erst noch an die Liga gewöhnen“, sagte Keekens Trainer Martin Stang, während Gilbert Wehmen, Coach der SG Kessel/Ho-Ha feststellte: „Wir sind zufrieden, weil wir den ersten Saisonsieg geschafft haben.“