Was Sie schon immer über Wein wissen wollten : Intensivseminar zum Thema Weinkultur

Ratingen Dr. Volker Geiß bringt den Teilnehmern eines Seminars am Donnerstag, 21. Juli, Wein als Teil der Ess- und Trinkkultur näher. Es darf auch probiert werden.

() Sehen, hören, gemeinsam Erleben – das ist das Motto des Höseler Kulturkreises. Seit vielen Jahren bietet er Mitbürgern, aber auch Kulturfreunden aus ganz Ratingen und den Nachbarstädten, zahlreiche Kulturveranstaltungen verschiedenster Kategorien an. In diesem Sinne hat sich der Kulturkreis mit diesem Veranstaltungsangebot zur Weinkultur etwas Neues und Besonderes einfallen lassen. Am 21. Juli um 19 Uhr wird Dr. Volker Geiß, Mitglied im Beirat, in den Räumen des Hauses Oberschlesien, Bahnhofstraße 71, den Teilnehmern in einem Intensivseminar Wein als Teil der Ess- und Trinkkultur interaktiv näherbringen, und zwar sowohl theoretisch als auch praktisch. Was heißt das konkret? Dr. Geiß fordert in seiner Präsentation – neben einigen notwendigen theoretischen Ausführungen – den Geruchs-, Geschmacks-, aber auch den Tastsinn der Teilnehmer heraus. So erfahren die Besucher viele umsetzbare Details, ihre zukünftigen Gäste zu erfreuen. Es sind noch Anmeldungen möglich. Mehr dazu auf der Internetseite des Kulturkreises.