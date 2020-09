Kostenpflichtiger Inhalt: Handball : TV Kapellen will zurück in die Erfolgsspur

Rückraumspieler Andreas Wink (am Ball) gehört beim TV Kapellen zu den erfahrenen Akteuren, die gegen die HSG Wesel in der Offensive die Akzente sollen. Foto: Judith Michaelis

Kapellen Nach der bitteren Derby-Niederlage in Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen soll für den Handball-Verbandsligisten gegen die HSG Wesel unbedingt ein Erfolg her. Dazu muss sich die Mannschaft aber in einigen Bereichen steigern.