Fußball : Ungleiches Landesliga-Duell in Sachen Wettkampfmodus

Hinter Volkan Akyils Einsatz steht noch ein Fragezeichen. Foto: Heiko van der Velden

Fußball Während die VSF Amern bereits zwei Spiele bestritten haben, feiert ihr Gegner Bedburg-Hau am Sonntag erst seine Premiere im Meisterschaftsbetrieb.

Wenn die VSF Amern am Sonntag in der Landesliga bei der SGE Bedburg-Hau antreten, ist es für die Amerner bereits das dritte Saisonspiel, für die Gäste dagegen das erste offizielle Meisterschaftsspiel. Wegen eines Coronafalls mussten die Spiele gegen den TSV Meerbusch II und TuS Fichte Lintfort zuvor abgesagt werden. Die Mannschaft von Trainer Willi Kehrberg befindet sich dagegen seit Anfang des Monats bereits im Wettkampfmodus, holte aus den ersten beiden Duellen bereits vier Punkte und blieb in beiden Spielen zudem ohne Gegentreffer. Das dürften mitunter gute Voraussetzungen sein, um auch am Sonntag gegen Bedburg-Hau zu bestehen, das unter der Woche in einem Testspiel 2:0 beim Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen gewann.

Für Amerns Trainer Kehrberg ist das Spiel allerdings alles andere als eine leichte Aufgabe: „Bedburg-Hau ist im vergangenen Jahr als Aufsteiger Tabellenfünfter geworden. Das ist schon mal eine Hausnummer. Hier wird viel über die Physis entschieden.“

In der Hinrunde des vergangenen Jahres ging das Spiel 0:3 verloren. Doch der VSF-Coach kennt auch ein Erfolgsrezept, um sich für die Niederlage zu revanchieren. „Wenn wir unser Spiel spielen und in den Zweikämpfen bestehen, werden wir was holen. Entscheidend wird hier die Physis sein, darauf werden wir uns einstellen“, sagt Kehrberg.

Verzichten muss er für das zweite Auswärtsspiel der laufenden Saison weiterhin auf Rene Jansen, dessen ungefähre Ausfallzeit erst nach einer CT-Untersuchung feststehen wird. Ein Fragezeichen steht jeweils noch hinter den Personalien Volkan Akyil und Frederik Verlinden. Beide laborieren derzeit an einer Oberschenkelverletzung. Bei Verlinden stehen die Chancen aber gut, dass er am Sonntag mit von der Partie ist. Auch wenn Kehrberg auf den einen oder anderen Spieler verzichten muss, ist der Kader von der Qualität so aufgestellt, dass dann einfach andere Spieler ihre Chance bekommen. Schließlich muss Kehrberg über die Saison gesehen auch allen Spielern irgendwie gerecht werden.