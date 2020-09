Ermittlungen in Viersen : Rauch quillt aus Lkw-Fahrerhaus

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Der Lkw-Fahrer hatte seinen Wagen am Dienstag um 14 Uhr an der Straße Eichelnbusch in Viersen abgestellt.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise: Am Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr bemerkte ein 47-jähriger Viersener, als er zu seinem an der Straße Eichelnbusch geparkten Lastwagen kam, dass das Fahrerhaus mit Rauch gefüllt war. Als die Feuerwehr eintraf, glomm der Brand nach Polizeiangaben noch und wurde mit wenig Aufwand gelöscht. Der Viersener hatte den Wagen am Vortag um 14 Uhr an der Straße abgestellt. Hinweise: Telefon 02162 3770.

(naf)