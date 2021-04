Großeinsatz in Schwalmtal-Amern : Nach vermeintlicher Bedrohung – Polizei ermittelt weiter

Großeinsatz in Schwalmtal-Amern

Spezialkräfte überwältigten am Mittwochabend in Schwalmtal-Amern einen Senior. Foto: Jungmann

Schwalmtal Die Hintergründe eines Vorfalls in Schwalmtal-Amern sind noch immer ungeklärt. Der mutmaßliche Täter befindet sich inzwischen in psychiatrischer Behandlung.

SCHWALMTAL (busch-) Die Polizei im Kreis Viersen arbeitet weiter an den Hintergründen des Spezialeinsatzes in Schwalmtal-Amern. Am Mittwochabend soll dort ein 74-Jähriger seine Ehefrau im gemeinsamen Haus mit einer Schusswaffe bedroht haben; die Frau flüchtete zu einem Nachbarn. „Es wird noch einige Tage dauern, bis wir neue Erkenntnisse haben“, erklärte eine Polizei-Sprecherin.