Viersen Der 24-Jährige gab an, einem anderen Auto ausgewichen zu sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Viersen ist bei einem Unfall auf der Gladbacher Straße leicht verletzt worden. Laut Polizei gab er an, am Donnerstag gegen 19 Uhr Richtung Mönchengladbach gefahren zu sein. Zwischen Ummer- und Tiefenstraße sei ihm ein grau-metallic-farbenes Auto entgegengekommen. Er sei ausgewichen und mit einem parkenden Wagen kollidiert. Hinweise an die Polizei an Telefon 02162 3770.