Kostenpflichtiger Inhalt: Ab Montag Rückkehr zum Distanzlernen : Schulleiter aus dem Kreis fordern klare Perspektive

Wie hier am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium werden nach den Osterferien viele Schulen deutlich leerer sein. Lediglich für die Abschlussjahrgänge gibt es Präsenzunterricht. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Viel Frust, Kritik, Überraschung, aber auch Verständnis: So beurteilen Schulleiter im Kreis Viersen die Kehrtwende in der NRW-Schulpolitik. Immer mehr Schüler litten unter Problemen. Lehrer sind belastet. Was für Montag geplant ist.