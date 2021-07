Sportvereine in Schwalmtal : Sanierung in Amern beginnt im Herbst

Sanierung in Amern beginnt im Herbst

Schwalmtal Mit Fördergeldern vom Land können jetzt die Sportfreunde Amern ihre Anlagen sanieren. Mit über 144.000 Euro können die Heizung und der Boden der Tennisplätze erneuert werden.

„Unser Verein ist glücklich, dass er bei diesem NRW-Fördertopf berücksichtigt worden ist. Unser Dank geht an Ingolf Ropohl, Vorsitzender des Gemeindesportverbandes Schwalmtal, der sich für uns eingesetzt hat“, sagt der 69-jährige Uli Fiedler, seit zehn Jahren 1. Vorsitzender der VSF Amern. Der Breitensportverein zählt 522 Mitglieder, verfügt über ein Vereinsheim und über das 24000 Quadratmeter große Röslerstadion. Die Priorisierung lag in den Händen des GSV Schwalmtal, der in der Prioritätenliste die sanierungsbedürftige Heizung auf Platz eins setzte und Überholung der Tennisplätze auf Platz sechs.