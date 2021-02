Neue Mitarbeiter für den Bauhof : So soll die Gemeinde Schwalmtal sauberer werden

So soll die Gemeinde Schwalmtal sauberer werden

Schwalmtal Am Bauhof in Schwalmtal gibt es drei neue Mitarbeiter. Sie sollen dabei helfen, Schwalmtal sauber zu halten und sein Grün besser zu pflegen.

Tobias Broich (23) und der zwei Jahre ältere Kevin Gzella waren schon bisher Kollegen – und seit 1. Februar verstärken die beiden das Team am Bauhof. „Zum 1. März wird noch ein dritter Garten- und Landschaftsgärtner bei den Schwalmtalwerken beginnen“, kündigt Schwalmtalwerke-Vorstand Dirk Lankes an. Die zusätzlichen Mitarbeiter werden für aktuelle Aufgaben wie den Winterdienst bei Schneefall gebraucht. Sie kümmern sich aber auch um die Pflege von Bäumen und Sträuchern. Die CDU hatte 2020 eine bessere Grünpflege gefordert. Inzwischen ist das Bauhof-Team in Schwalmtal von elf auf 18 Mitarbeiter gewachsen.