Junger YouTuber würdigt Waldniel : Warum ein Düsseldorfer Schwalmtal liebt

Schwalmtal/Düsseldorf Der YouTuber Gabriel Curic verfolgt seit drei Jahren ein ungewöhnliches Projekt: Er reist durch den VRR. In Schwalmtal war er dabei gleich zwei Mal – so gut hat es ihm dort gefallen.

Seit drei Jahren verfolgt Gabriel Curic aus Düsseldorf eine verrückte Idee: Er möchte alle Städte und Gemeinden, die im Gebiet des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) liegen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln besuchen. Dieses Abenteuer dokumentiert er mit Videos bei Youtube in seinem eigenen Kanal „Soccer Kingz“. Die Gemeinde Schwalmtal hat ihm dabei so gut gefallen, dass er dort schon zwei Mal war.

Im vergangenen Sommer besuchte der 19-Jährige die Gemeinde Schwalmtal. In seinem Youtube-Video schwärmt er regelrecht von dem Ortskern in Waldniel und ist vor allem vom Schwalmtaldom, der katholischen Pfarrkirche St. Michael, beeindruckt. „Am besten gefallen hat mir der malerische Marktplatz in Waldniel und die imposante Kirche St. Michael, die schon einen gewissen Domcharakter hat“, erzählt der Düsseldorfer. „Aber generell gefällt mir die Stimmung in der Gemeinde sehr, da sie noch ziemlich traditionell geprägt ist und teilweise einen netten Dorfcharme besitzt.“