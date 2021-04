Corona im Kreis Viersen : Zwei Todesfälle – Inzidenz-Wert steigt wieder

Kreis Viersen Aktuell gelten 496 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. In den Krankenhäusern in der Region werden 31 Corona-Patienten stationär behandelt, davon neun auf Intensivstationen.

Am dritten Tag in Folge meldet der Kreis Viersen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine 86-jährige Schwalmtalerin und ein 85-jähriger Nettetaler, die infiziert waren, sind gestorben. Neben diesen beiden Todesfällen sind dem Kreis Viersen am Freitag 85 neue Infektionen bekannt geworden.