Einsatz in Schwalmtal : Frau flüchtet aus Haus – Spezialkräfte überwältigen vermeintlich Bewaffneten

Schwalmtal Ein 74-jähriger Mann soll seine Ehefrau am Mittwochabend mit einer Schusswaffe bedroht haben. Ein Spezialeinsatzkommando überwältige den Mann. Die Frau war zuvor geflohen.

Ein mehrstündiger Einsatz von Polizei und einem Spezialeinsatzkommando aus dem Ruhrgebiet hat am Mittwochabend am Mühlenweg in Schwalmtal-Amern für Aufregung gesorgt. Ein Mann hatte kurz vor 19 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sich seine Nachbarin voller Angst in sein Haus geflüchtet hatte: Die Frau hatte sich vor ihrem Ehemann (74) in Sicherheit gebracht; er soll sie mit einer Schusswaffe bedroht haben.