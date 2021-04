Corona im Kreis Viersen : Impf-Hotline des Kreises ausgelastet

Kreis Viersen Täglich gehen Hunderte Anrufe ein. Antworten auf die dringendsten Fragen, die sich weiter ergeben haben, gibt der Kreis Viersen in einer Übersicht.

Wo können Impfberechtigte Termine vereinbaren? Menschen des Jahrgangs 1943 und älter können ausschließlich über die Kassenärztliche Vereinigung Termine vereinbaren – telefonisch unter 0800 116 117 01 oder online über www.116117.de. Dies gilt auch für die in einer häuslichen Gemeinschaft lebenden Lebenspartner, unabhängig vom Alter. Beide können zusammen einen Termin vereinbaren. Personen mit Vorerkrankungen nach Pargraph 3 der Coronavirus-Impfverordnung können sich an ihren Hausarzt wenden. Außerdem besteht die Möglichkeit, auf die Warteliste des Impfzentrums aufgenommen zu werden. Hierfür können Betroffene ein entsprechendes Attest sowie ihre Mobilfunknummer per E-Mail an impfen@kreis-viersen.de senden. Dies gilt auch für bis zu zwei benannte Angehörige der Personen mit Pflegestufe 4 und 5 sowie maximal zwei Kontaktpersonen von Schwangeren.