Wichtig für den Handel : An vier Sonntagen 2021 in Schwalmtal einkaufen

Zum Weihnachtsmarkt an St. Georg können Läden öffnen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Gerade in der Corona-Pandemie sind verkaufsoffene Sonntage besonders wichtig, meint der Gewerbeverein Schwalmtal. Und hat für 2021 noch den Antrag auf vier Einkaufssonntage gestellt.

Von Fiona Schultze

Vier Einkaufs-Sonntage in Schwalmtal hat jetzt der Gemeinderat auf den Weg gebracht. Er sprach sich in der jüngsten Sitzung für drei verkaufsoffene Sonntage in Waldniel und einen verkaufsoffenen Sonntag in Amern aus.

Laut Gesetz müssen die Einkaufs-Sonntage mit lokalen Festen verbunden sein. Anlässlich dieser Veranstaltungen sollen die Geschäfte sonntags in Waldniel öffnen dürfen: Am 5. September zu den Tagen der Kunst; am 26. September zum vierten Deutsch-griechischen Oktoberfest und am 5. Dezember zum Weihnachtsmarkt am Marktplatz. In Amern dürfen die Läden am 28. November anlässlich des Weihnachtsmarktes rund um die Pfarrkirche St. Georg die Türen öffnen.

Den Antrag für die insgesamt vier verkaufsoffenen Sonntage hat der Gewerbeverein Schwalmtal unter dem Vorsitz von Paul Lentzen gestellt. Wegen der Corona-Pandemie seien die verkaufsoffenen Sonntage noch wichtiger als in der Vergangenheit, denn in vielen Branchen habe es Einbußen gegeben: „Die Sonntage bieten eine besondere Gelegenheit, Angebote und Dienstleistungen zu präsentieren und sich den Kunden in einem attraktiven Umfeld einer Veranstaltung in Erinnerung zu bringen – oder auch neu vorzustellen“, sagt der erste Vorsitzende des Gewerbevereins.

Die vergangenen verkaufsoffenen Sonntage hätten gezeigt, dass diese eine entspannte Stimmung schaffen und somit eine ideale Voraussetzung bieten, um das Geschäft wieder zu beleben oder erneut Kontakte zu den Kunden zu knüpfen. „Verkaufsoffene Sonntage haben zwei Vorteile. Sie beleben das Umfeld der Feste und Veranstaltungen mit Geschäftstätigkeit und können thematische Verbindungen schaffen“, erklärt Lentzen. Ein weiterer Vorteil: Die Öffnung an einem Sonntag biete für Auswärtige eine Einkaufsmöglichkeit. Somit könne über den Ort hinaus auf Schwalmtal aufmerksam gemacht werden.

(fsch)