Parken in Viersen : Parkraumkonzept für Große Bruchstraße gefordert

Viersen So lange die Tiefensammler-Baustelle eingerichtet ist, soll das Konzept greifen, fordert die SPD. Die FDP hatte im September beantragt, die Verkehrssituation zu prüfen.

(naf) Die SPD-Fraktion fordert ein befristetes Parkraumkonzept für den Bereich Große Bruchstraße in der Viersener Südstadt. Es soll gelten, so lange dort die Baustelle für den Tiefensammler eingerichtet ist. Einen entsprechenden Antrag an Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Manuel García Limia am Donnerstag auf den Weg gebracht. Kostenpflichtiger Inhalt Zuvor hatte unsere Redaktion über Anwohner der Großen Bruchstraße berichtet, die über Parkplatzprobleme klagten.