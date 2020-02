Karneval in Viersen : Prinzenpaar-Gefolge als Ricola-Bonbons verkleidet

Karneval in Viersen

After Zug Party ohne Zug und einem traurigen Prinnzenpaar, aber in der Halle war anschließend die Stimmung unter den Jecken bestens. Foto: Jörg Knappe. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen In einer gut gefüllten Festhalle wurde die eigentlich erst nach dem Zug angesetzte „After Zoch-Party“ zur Ersatz Zoch-Party erweitert und um eine Stunde vorverlegt.

Als erster Programmpunkt traten die Nieckenbockers aus Alkmaar auf. Frank Schiffers gedachte der Vorfälle in Hanau und bekräftigte: „Wir lassen uns unsere bunte Welt nicht von Wenigen kaputt machen und stehen hier zusammen.“ Ein kurzes Innehalten in Form einer Menschenkette folgte. Passend zum in der Schweiz lebendem Viersener Prinzenpaar Rudi I. und Fabienne I. verkleidete sich ein Teil ihres Gefolges kreativ und gut sichtbar als Ricola-Bonbons. Auch eine waschechte Gondel sowie ein gemaltes Bergpanorama unterstrich den Wohnort von Rudi und Fabienne Pesch.