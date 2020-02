Brüggen-Bracht : 25 Strafanzeigen am Nelkensamstag in Bracht

Foto: dpa/Friso Gentsch

Brüggen Polizei meldet für Nelkensamstagszug in Bracht doppelt so viele Strafanzeigen wie im Vorjahr. Neun Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken