Am Karnevalssamstag : Tausende bejubeln den Langenfelder Zoch

Langnfeld Beim Karnevalszug am Samstag durch die Innenstadt boten etwa 1400 Teilnehmer einen jecken Augenschmaus und reichlich Kamelle.

An Fantasie mangelt es den mehr als 1400 Teilnehmern auch diesmal nicht. Die meisten Kostüme sind selbstgeschneidert und zusammengebastelt. Wahrscheinlich inspiriert vom gleichgeschlechtlichen Prinzenpaar Tino I. und Sebastian I. hatten sich die Jecken vom St.-Martinus-Krankenhaus aus Poolnudeln farbenprächtige Regenbogen gebastelt. Ob nun als Plädoyer für Toleranz gegenüber Schwulen und Lesben gemeint oder einfach nur als Schar bunter Himmelsbewohner präsentiert – das bleibt der eigenen Interpretation überlassen. Die Pappnasen hatten sich als Vorgruppe zum Prinzenwagen auf jeden Fall die berühmte „Rosa Garde“ aus Köln zum Vorbild genommen. Die trabt nun im Langenfelder Zoch auf aufblasbaren rosa Ponys vor den Herrschern her.

Das Interesse an Weltraum und NASA ist übrigens nicht nur bei den silbern-bunten Verkleidungen im Zug offensichtlich, sondern auch am Straßenrand, wo sich einige Papas ein paar Pet-Flaschen als Sauerstoff-Gerät auf den Rücken geschnallt haben. Ein kleiner Junge starrt verwundert seine Mutter an, die ihm als Zombie mit weißem Gesicht und zugenähtem Mund zuwinkt. Ihren beruhigenden Einwand „Ich bin es doch“, mag er nicht ganz glauben. Da hat es die kleine Prinzessin mit ihrem Vater in FBI-Kluft schon besser. Sie hat keine Mühe, in ihren Vater im schlichten dunkelblauen Anzug zu erkennen. Auch das Wikinger-Gen scheint viele erfasst zu haben. Immer wieder werden Rotten von ihnen am Wegesrand gesichtet.