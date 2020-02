Mensch & Stadt : Sozialarbeit mit Nachhaltigkeit kombiniert

Dülken Mit Sandra Schwoll steht seit Anfang des Jahres eine neue Leiterin an der Spitze von Robin Hood. Die 45-Jährige ist eine Anpackerin, die nahe am Menschen sein möchte.

„Ich habe die Institution kennengelernt und mich in sie verguckt. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, da möchte ich arbeiten. Sie meinte dazu nur, die Stelle sei besetzt und ich sollte beim Jobcenter bleiben“, erinnert sich Sandra Schwoll. Sie arbeitete also vom Jobcenter aus weiterhin intensiv mit Robin Hood zusammen. In den vergangenen zwei Jahren, in denen die Arbeit besonders eng war, dachte sie oft darüber nach, was man noch alles bei Robin Hood machen könnte. Der soziale Aspekt, vereint in einer Kombination von Second Hand, Möbelhalle und Café faszinierte sie. Eine solche Kombination, auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit betrachtet, finde sich selten, lautet ihre Meinung. Dass es einmal in den sozialen Sektor gehen sollte war der in Mönchengladbach geborenen und in Jülich aufgewachsenen Frau schon in jungen Jahren klar. Nach dem Abitur startete sie mit einer dreijährigen Ausbildung zu Erzieherin in der Vitusstadt. Es folgte das Studium der Sozialpädagogik, ebenfalls in Mönchengladbach. Danach ging es in den Heimatort Jüchen zurück. An der dortigen Hauptschule arbeitete Sandra Schwoll zehn Jahre als Sozialarbeiterin. Es erfolgte eine Umorientierung und sie wechselte zum Jobcenter vom Kreis Viersen. Als die Diplom-Sozialpädagogin allerdings erfuhr, dass ihr Traumjob bei Robin Hood frei wurde, bewarb sie sich sofort und erhielt die Stelle. „Wie sehr mir diese Arbeit am Herzen liegt, zeigt wohl allein die Tatsache, dass ich dafür einen unbefristeten Arbeitsvertrag beim Kreis Viersen gekündigt habe und aus dem öffentlichen Dienst ausgestiegen bin. Das macht man nur, wenn man von einer Sache überzeugt ist. Es war der einzige Job gewesen, für den ich diesen Schritt gemacht habe“, sagt Sandra Schwoll.