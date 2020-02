Jecke Zick in Radevormwald : Tausende auf dem Zoch in Rade

Radevormwald Der Karnevalszug war klein, aber bunt. Die Innenstadt wurde zur Partymeile.

Nach einer Schweigeminute um 14.11 Uhr, in der die Jecken in der Radevormwalder Innenstadt für die Opfer aus Hanau innegehalten hatten, setzten sich die Wagen und Fußgruppen am Festplatz an der Uelfestraße in Bewegung. Die Zugleiter Wilfried Betz und Björn Dmuß bahnten dem Zug, direkt hinter der anführenden Polizei, den Weg durch die Massen. Der Straßenkarneval in Radevormwald war am Samstag gewohnt stark, und schon vor dem Zug war auf dem Markt und der Kaiserstraße kein Durchkommen mehr.