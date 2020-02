Fußball-Kreisliga A : Neuer Coach weiter erfolglos

Auch unter Milun Novakovic läuft’s für Nettetals Reserve schlecht. Im Nachholspiel gegen Teutonia St. Tönis II setzte es ein 0:8. Hinsbeck feierte einen wichtigen Sieg.

In der vergangenen Woche standen einige Nachholspiele an. Ganz bitter wurde es für die Reserve des SC Union Nettetal, die auch mit neuem Trainer nicht in die Spur kommt. Am Samstag setzte es beim Tabellendritten eine deftige Abreibung.