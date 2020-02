Am 22. Februar um 14.11 Uhr : Mettmanner Zoch kann wieder rollen

Beim Mettmanner Karnevalszug 2019 sorgten unter anderem „Die Donnerstagsfrauen“ für gute Stimmung auf den Straßen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Verantwortlichen aus dem Rathaus haben grünes Licht gegeben. Jecke können sich noch anmelden.

(RP) Der Tradition folgend wird es auch im Schaltjahr 2020 wieder einen Mettmanner Karnevalszug geben, informiert Michael Heinemann vom Vorstand des Festkomitees Karneval (FKK). Die Freigaben der verantwortlichen Vertreter aus dem Rathaus lägen nun vor und der Zug könne ziehen.

Auch in diesem Jahr habe es eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den Sicherheitsbehörden gegeben, die den Weg für den Karnevalszug freigegeben haben. Sessionsmotto: „Mettmann braucht Helden – bitte melden!“ Und stocke auch noch der Verkehr auf Grund der umfangreichen Baustellen in Mettmann, so könne der Zug frei von Hindernissen die gleiche Strecke wie im Vorjahr abfahren.

Davon können viele Bahnpendler nur träumen: „Der Zoch kütt“ – dieser Jeck läutete im vergangenen Jahr das Geschehen ein. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Info Für Fahrzeuge werden erstmals Gebühren fällig Zur Sicherung des Zuges, auch in den nächsten Jahren, wird für teilnehmende Fahrzeuge mit Anhänger für mehrere Personen, die keine FKK-Vereinsmitglieder sind, erstmals eine Gebühr erhoben. Kosten 50 Euro (bis zehn Personen), 75 Euro (bis 15 Personen) und 100 Euro (über 20 Personen) erhoben. Bei Spenden ab 100 Euro an den Verein oder Sachunterstützung des Zuges entfällt die Gebühr.

Aufstellung ist am Karnevalssamstag, 22. Februar, auf dem Parkplatz neben dem Baubetriebshof Hammerstraße. Von dort aus geht es über Nordstraße, Schwarzbachstraße, um den Jubiläumsplatz herum, über Johannes-Flintrop-Straße, Königshofstraße, um die Königshofgalerie herum, über Talstraße, Breite Straße – und über die Johannes-Flintrop-Straße um den Jubiläumsplatz denselben Weg zum Aufstellplatz zurück.

Tausende Zuschauer gingen 2019 beim wohl farbenprächtigsten Mettmanner Karnevalszug auf Kamellejagd. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Zug setzt sich wie gewohnt um 14.11 Uhr in Bewegung, nachdem der Hoppeditz die Strecke ab zirka 13.30 Uhr abgefahren, für gut erklärt und die Stimmung der Teilnehmer geprüft und angeheizt hat. Anschließend gibt er den Startschuß zur Abfahrt und wird den Zug auf dem Jubiläumsplatz moderieren.

Die Hotspots 2020 sind wie immer der Platz vor der Königshof-Galerie und der Jubiläumsplatz, wo ab etwa 13 Uhr Musik und Getränke aller Art für gute Laune und Vorfreude auf das bunte Spektakel sorgen, kündigt Michael Heinemann an. Die Anmeldungen für Fahr- und Fußgruppen können auf der FKK-Homepage (www.karnevalszug-mettmann.de) herunter geladen werden. Die Anmeldungen müssen dann an Fax 02104 1393918 oder auf dem Postweg an den FKK Mettmann, Rotkäppchenweg 3, 40822 Mettmann, geschickt werden.

Anmeldungen zum Zug müssen bis zum 10. Februar 2020 beim FKK erfolgen. Zur finanziellen Sicherung des Zuges auch in den nächsten Jahren wird für teilnehmende Fahrzeuge mit Anhänger für mehrere Personen, die keine FKK-Vereinsmitglieder sind, erstmals eine Gebühr von 50 Euro (bis zehn Personen), 75 Euro (bis 15 Personen) oder 100 Euro (über 20 Personen) erhoben. Bei Spenden ab 100 Euro an den Verein oder Sachunterstützung des Zuges entfällt die Gebühr.

Bei der Teilnahme mit Gespannen und Fahrzeugen müssen der Anmeldung eine Kopie der Fahrerlaubnis sowie des Personalausweises der fahrzeugführenden Person beigefügt werden. Wie in jedem Jahr werden Versicherungen für die Zugteilnehmer und Fahrzeuge angeboten und beim Abspielen von Tonträgern sind entsprechende Gema-Gebühren zu tragen.

Die Sicherheitskonferenz und -unterweisung für die Zugteilnehmer findet am 14. Februar um 18 Uhr im Irish Pub auf dem Marktplatz statt. Dabei ist die Anwesenheit mindestens eines Vertreters aus allen teilnehmenden Gruppen Pflicht.

Die jährliche After-Zug-Party steigt in den Räumlichkeiten des Clubs Golden K ab 16.11 Uhr. Eintrittskarten gibt es ab sofort im Golden K und beim Mettmanner Blumenhaus Speck. Vereinsmitglieder bekommen sie gegen eine Spende von drei Euro, Nichtmitglieder zahlen im Vorverkauf zehn und an der Abendkasse 15 Euro. Kinder bis zwölf Jahre in Begleitung Ihrer Eltern und Jugendliche bis 16 zahlen drei Euro Eintritt, haben keinen Mindestverzehr und sind eingeladen, bis 20 Uhr mitzufeiern.

Auch in diesem Jahr werde es wieder das eine oder andere Highlight im und am Zug geben – das Golden K werde sich beispielsweise auch wieder jeck und spektakulär präsentieren, verspricht Michael Heinemann für den FKK-Vorstand, der allen Unterstützern des Vereines und den Sponsoren des Zuges dankt.