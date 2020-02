Fußball-Landesliga : Ein 0:0 unter schweren Bedingungen

Karim Sharaf (l.), hier begleitet vom Süchtelner Philipp Cox, hätte Amern in Hönnepel in Führung bringen können. Es blieb aber beim 0:0. Foto: Heiko van der Velden

Die Nachholpartie der VSF Amern beim SV Hönnepel-Niedermörmter endete 0:0. Das Wetter und die Platzverhältnisse ließen kein gutes Spiel zustande kommen.

„Für uns galt es nur, über die 90 Minuten keine Fehler zu machen. Das hat die Mannschaft dann auch ganz ordentlich gemacht. An ein kontrolliertes Passspiel war nicht zu denken“, sagte Amerns Trainer Willi Kehrberg über die Bedingungen in Hönnepel. Chancen waren daher auf beiden Seiten auch Mangelware. Im ersten Durchgang waren es Ken Sugawara und Karim Sharaf, die die Amerner hätten in Führung bringen können. In der zweiten Hälfte sicherte VSF-Keeper Dominik Jakobs den Punkt, als er einen abgefälschten Ball noch so gerade über die Latte lenken konnte. „Wir nehmen den Punkt mit und sind froh, dass wir nächste Woche auf einem Kunstrasenplatz spielen können“, sagte der VSF-Coach.