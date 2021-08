Viersen Auf der Plattform Instagramm können jetzt alle Viersener ein Selfie posten und gewinnen. Die Wirtschaftsförderung und das Citymanagement haben den Wettbewerb „#Viersenbluehtauf“ ausgeschrieben.

„#Viersenbluehtauf“ ist eine Kampagne der Stadt, zu der verschiedene Aktionen gehören. So sind zum Beispiel von Juni bis September großformatige Blumenskulpturen und Pflanzkübel in Alt-Viersen, Dülken, Süchteln und Boisheim aufgestellt. Ebenfalls Teil der Aktion: An diesem Samstag bildeten Sommerblumen in Blumentöpfen in der Viersener Fußgängerzone auf rund 84 Quadratmetern ein Kunstwerk.