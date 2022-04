Viersener Straße in St. Tönis : Autofahrer beleidigt Fußgänger nach Unfall

Viersener Straße in St. Tönis

St. Tönis Nachdem ein Autofahrer einen Fußgänger mit dem Außenspiegel am Arm verletzt hatte, stieg er aus und beleidigte den jungen Mann. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Zu einem Streit zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer ist es am Donnerstagabend in St. Tönis gekommen. Wie die Polizei berichtet, ging ein 21-jähriger Tönisvorster gegen 21.45 Uhr mit seinem Hund auf der Viersener Straße spazieren, als er von einem entgegenkommenden Auto am Arm erfasst wurde.