Event in Viersen : Oldtimerrallye startet im Mai

Viersen Die 34. Auflage wird erneut als Tagesveranstaltung geplant.

Am 28. Mai geht die Viersener Oldtimerrallye wieder als Tagesveranstaltung mit Treffen und Publikum an den Start. Die Anmeldung zur 34. Ausgabe der Ausfahrt ist ab sofort online auf der Homepage https://www.viersener-oldtimerrallye.de/ möglich. Anmeldeschluss ist der 1. Mai 2022.

Der Start findet auf dem Remigiusplatz in Viersen statt, das Ziel wird voraussichtlich in diesem Jahr in Dülken sein. Dazwischen liegen etwa 100 Kilometer Strecke durch Viersen und am schönen Niederrhein.