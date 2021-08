Schwalmtal : Tageseinbruch in Einfamilienhaus

Schwalmtal Während die Bewohner des Hauses unterwegs waren, durchsuchten Einbrecher am Samstag ein Einfamilienhaus in Waldniel. Diverse Gegenstände wurden entwendet. Die Polizei ermittelt.

(hb) Diverse Gegenstände wurden bei einem Einbruch am Samstag in Waldniel entwendet. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, hebelten unbekannte Personen in der Zeit von 11 bis 19 Uhr eine rückwärtige Tür eines Einfamilienhauses an der Waldnieler Straße in Schwalmtal-Waldniel auf. Sie verschafften sich so Zugang zum Haus, durchsuchten es und entwendeten diverse Gegenstände. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter Telefon 02162 3770.