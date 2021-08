Engagement in Niederkrüchten : Weiterer Erfolg für Flutopfer-Spenden

Niederkrüchten Die Spendenbereitschaft der Niederkrüchtener für die kleine Eifelstadt Bad Münstereifel ist groß. Für eine neue Erfolgsmarke sorgte jetzt der SC Niederkrüchten.

Kurz nachdem die katastrophalen Auswirkungen des Starkregens Mitte Juli sichtbar wurden, rief Wassong auf, für die Menschen in der Stadt Bad Münsterereifel/Kreis Euskirchen, ähnlich groß wie die Gemeinde Niederkrüchten, zu spenden. Warum Bad Münstereifel? Mit der dortigen CDU-Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian verbindet Wassong eine „längere Freundschaft“. Die Bilder des Hochwassers und der daraus entstandenen Schäden in der kleinen Eifelstadt hätten ihn dazu bewegt, die Niederkrüchtener um ihre Hilfe zu bitten.

„Seit dem 20. Juli sind 23.755 Euro zusammengekommen, die die Tafel Niederkrüchten gesammelt hat“, so der Bürgermeister. Dieses Geld werde am Sonntag an die Bürgermeisterin in Bad Münstereifel übergeben. Es soll schnell und unbürokratisch genutzt werden, um den Familien zu unterstützen, die von den Unwettern am stärksten betroffen waren.