Unfall mit Radfahrern in Viersen : Junge auf Rad bei Sturz leicht verletzt

(hb) Leicht verletzt wurde ein achtjähriger Radfahrer am Freitag in Süchteln. Gegen 18.15 Uhr fuhr ein Vater und sein achtjähriger Sohn, beides Süchtelner, mit ihren Fahrrädern in Süchteln auf dem Radweg von der Barbara Straße kommend in Richtung Mosterzstraße. Sie überquerten die Mosterzstraße und fuhren auf den Wirtschaftsweg An der Bahn. Kurz hinter der Mosterzstraße stürzte das Kind aus ungeklärter Ursache. Es wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, konnte es aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.