Fun-Sport am Hohen Busch : Viersen kürt die besten Skater der Stadt

Waghalsige Sprünge und beeindruckende Tricks: Am 28. August fliegen die Skater wieder über die Anlage am Hohen Busch. Foto: Knappe, Jšrg (jkn)

Viersen Die Skate Plaza am Hohen Busch ist Austragungsort der 24. Skateboard-Stadtmeisterschaft. Am Wettbewerbstag können sich die Sportler dafür anmelden.

In sechs Gruppen und Kategorien können sich Skater am Samstag, 28. August, bei der 24. Viersener Skateboard-Stadtmeisterschaft messen. Veranstaltungsort ist die Skate Plaza am Hohen Busch (Aachener Weg). Der Wettbewerb beginnt um 14 Uhr. Anmeldungen werden am Wettbewerbs-Tag ab 11.30 Uhr entgegengenommen. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos.