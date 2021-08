Freizeit in Brüggen : Dem Vorbild berühmter Künstler folgen

Brüggen Traumspiralen nach Hundertwasser malen oder Geräuschbilder nach dem Vorbild von Roy Lichtenstein schaffen: das konnten die jungen Teilnehmer bei der Kinder-Kreativ-Woche im Brüggener Jugendzentrum Secondhome. Ein Angebot, das begeisterte.

Einfach mal kreativ sein: Das konnten 15 Sechs- bis 13-Jährige jetzt bei der kostenlosen Kinder-Kreativ-Woche im Brüggener Jugendzentrum Second Home. Möglich wurde dies durch ein Künstlerstipendium für Birgit Menzel , die die Aktion leitete. Die Wegbergerin (47) erstellte ein Mitmach-Kunstportal für Kinder. Das Projekt wurde durch ein Künstlerstipendium des NRW-Ministeriums für Wissenschaft und Kultur gefördert. „Der Workshop für Kinder im Second Home ist eine kleine Premiere, denn es ist die erste Kunstwoche, die ich zu meinem neuen Projekt ,Kreativsocke die Kinderkunstklasse’ anbiete“, erklärt sie

Info Das Jugendzentrum Second Home am Nikolausplatz in Brüggen ist nach den Sommerferien vom 19. August bis 3. September donnerstags und freitags, jeweils von 15 bis 20 Uhr, geöffnet. Die nächsten Aktionen stehen im Herbst an. Für 13. Oktober ist ein Silberschmuck-Workshop geplant, für 19. Oktober ein Graffiti-Workshop. Weitere Infos sind online veröffentlicht unter: www.secondhome-brueggen.de.