Innenstadt von Viersen : Verfolgungsjagd endet in Viersen mit Unfall

Mehrere Krankenwagen und Einsatzwagen der Polizei waren am Willy-Brandt-Ring zu sehen. Dort endete die Verfolgungsjagd. RP-Foto: Marc Schütz Foto: Marc Schütz

Viersen Die Polizei suchte am Donnerstagnachmittag per Hubschrauber mehrere flüchtige Personen. Zuvor gab es eine Verfolgungsjagd, die in der Innenstadt von Viersen endete.

Eine Zollkontrolle auf der Autobahn 52 in Niederkrüchten hat am Donnerstag zu einer Verfolgungsjagd geführt, die in Viersen endete. Noch fehlt von zwei Flüchtenden jede Spur. Die Polizei setzte einen Hubschrauber bei der Suche ein.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mitteilte, hatten sich mehrere Menschen einer Kontrolle des Zolls entzogen und waren mit dem Auto über die A52 geflüchtet. Ein Wagen des Zolls nahm die Verfolgung auf und schaltete die Polizei ein. Die übernahm die Verfolgung des Fahrzeugs. Die Flüchtenden verließen die Autobahn und fuhren in die Viersener Innenstadt. Dort

soll die Polizei auf Abstand gegangen sein, um Dritte nicht zu gefährden.

An der Kreuzung Willy-Brandt-Ring/Klosterstraße hatte das Fluchtfahrzeug einen Unfall. Der verfolgte Audi war gegen die Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße eingebogen. Nach Informationen unserer Redaktion wurde ein Mensch bei dem Unfall verletzt.

Zwei Fahrzeuginsassen setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Die Einsatzkräfte forderten deshalb Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber an, der in niedriger Höhe über die Viersener Innenstadt flog.

