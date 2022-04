Unfall in Bockert : 16-Jähriger Radler in Viersen schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich in Viersen-Bockert nahe der A61. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Ein 16-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag gegen 6.45 Uhr auf dem Radweg der K8 in Viersen-Bockert, in Höhe der Unterführung vor der A61, frontal auf das Heck eines Sattelaufliegers geprallt und dabei schwer verletzt worden.

Das teilte die Polizei mit.

Der Auflieger war bei einsetzender Dämmerung ohne Beleuchtung widerrechtlich ohne Zugfahrzeug abgestellt und nach hinten unzureichend mit einer gelben Warnweste abgesichert. Eine Rettungswagen brachte den 16-jährigen Willicher in ein Viersener Krankenhaus. Von dort wurde er in eine Unfallklinik verlegt.

(naf)