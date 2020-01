Kreis Viersen : Im Westkreis fehlen Sozialwohnungen

März 2019: Spatenstich zum Baugebiet Burghof II in Waldniel, in dem auch Mehrfamilienhäuser entstehen. In Schwalmtal fällt in den nächsten zehn Jahren jede dritte Sozialwohnung aus der Mietpreisbindung. Foto: Knappe, Jšrg (jkn)

Bis zum Jahr 2030 fällt mehr als jede vierte öffentlich geförderte Wohnung im Westkreis aus der Mietpreisbindung. Besonders prekär ist die Lage in Brüggen und Nettetal. Wie reagieren die Städte und Gemeinden?

In den fünf Städten und Gemeinden des Westkreises fallen bis zum Jahr 2030 mehr als 1200 Sozialwohnungen aus der Mietpreisbindung – das sind rund 27 Prozent des Gesamtbestandes. Das geht aus einer Modellrechnung der NRW.Bank hervor. Besonders betroffen sind Brüggen (minus 79 Prozent), Nettetal (minus 36 Prozent) und Schwalmtal (minus 32 Prozent). Zahlenmäßig fallen die meisten öffentlich geförderten Wohnungen in Viersen und Nettetal aus der Mietpreisbindung – je rund 450.

In der Stadt Viersen gab es zum Stichtag 31. Dezember 2019 insgesamt 2433 öffentlich geförderte Mietwohnungen. „Aus dem Handlungskonzept Wohnen (HKW) und der 2017 fortgeschriebenen Wohnraumbedarfsprognose ergibt sich ein gutachterlich errechneter Bedarf von rund 130 neu zu bauenden Wohneinheiten pro Jahr bis 2020“, sagt Stadtsprecher Frank Schliffke. Fertiggestellt wurden aber deutlich weniger: 43 Mietwohnungen mit öffentlicher Förderung waren es im vergangenen Jahr, 2018 waren es 86, im Jahr 2017 entstanden 69. „Unsere Prognose für 2020 liegt bei 51 Wohnungen“, sagt Schliffke. Warum wurde nicht mehr investiert? Die Gründe seien vielfältig, sagt der Stadtsprecher. „Das reicht von der Frage, ob zum Zeitpunkt einer möglichen Investition geeignete Grundstücke zur Verfügung stehen bis zu dem Aspekt, dass erhebliche Investitionen in beispielsweise die energetische Sanierung des Bestandes

In Nettetal gibt es laut Stadt aktuell 1521 Sozialwohnungen. Die Baugesellschaft Nettetal verfügt aktuell über 654 öffentlich geförderte Wohnungen. Sie ist damit der größte Anbieter von Sozialwohnungen in Nettetal. Die GWG weist für Nettetal 843 Wohnungen im Bestand aus, davon dürften grob geschätzt die Hälfte Sozialwohnungen sein.

Die Stadt Nettetal hat 2018 ein Handlungskonzept Wohnen erstellen lassen, in dem ein Bedarf festgestellt wird. Bei gleichbleibender Bevölkerung sind bis 2030 insgesamt 184 neue öffentlich geförderte Wohnungen nötig. Sollte die Bevölkerung wachsen, wären es 332 Wohnungen. In Nettetal entstanden im Jahr 2019 nur acht Wohneinheiten in zwei Einfamilienhäusern und einem Mehrfamilienhaus neu, teilt die Stadtverwaltung mit.

Dass nicht mehr Wohnungen gebaut wurden, liegt nach Meinung von Volker Ruiters, Vorstand der Baugesellschaft Nettetal, daran, dass die Förderkonditionen unattraktiv waren und teilweise auch noch sind. Für 2020 soll die Bewilligungsmiete um 0,10 Euro je Quadratmeter monatlich, das Darlehn um 200 Euro je Quadratmeter neugebauter Wohnfläche erhöht werden. In der Regel lasse sich öffentlich geförderter Wohnungsbau betriebswirtschaftlich nur dann darstellen, wenn er in einem Bauprojekt nur 30 bis 40 Prozent ausmache und durch freifinanzierten Wohnungsbau in entsprechendem Umfang gegenfinanziert werde. Ein wichtiger Punkt ist auch, zu welchen Konditionen die Städte Grundstücke an gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften abgeben. Die Stadt Nettetal habe, so Ruiters weiter, insbesondere im vergangenen Jahr von der Möglichkeit, Bauland günstiger abzugeben, Gebrauch gemacht.