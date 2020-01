50 Jahre Viersen : Aus vier Teilen wird eine Einheit

Viersen Nach der Ausstellungseröffnung folgen weitere Programmpunkte zum Jubiläum.

Mit dem Jubiläumslogo „Vier sind Viersen“ möchten Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) und ihr eigens zum Stadt-Geburtstag gegründeter Arbeitskreis betonen: Alt-Viersen, Dülken, Süchteln und Boisheim bilden eine Einheit, formen gemeinsam die Stadt. Am 1. Januar 1970 waren nach einem Landtagsbeschluss im alten Kreis Kempen-Krefeld neuere größere Städte und Gemeinden gebildet worden. Die vorher eigenständigen Städte Dülken – mit Boisheim – und Süchteln sind seitdem Viersener Stadtteile, ebenso wie Alt-Viersen.

Was 1970 passierte, „war keine Eingemeindung, es war ein Zusammenschluss“, sagte die Bürgermeisterin, als sie im September 2019 erste Ideen für das Festprogramm im Jubiläumsjahr 2020 vorstellte. Jeder Stadtteil habe sich lokale Eigenheiten bewahrt, und die hätten auch ihre Berechtigung. Aber: „Wir legen auch Wert darauf, dass wir eine Gesamtstadt sind.“

Vor wenigen Wochen hat die Stadt zum Jubiläum ein Viersen-Quiz herausgegeben – es enthält 120 Spielkarten mit Fragen rund um Viersen, Dülken, Süchteln und Boisheim. Seit einigen Wochen ist außerdem das Jubiläumslogo unter anderem auf Post aus dem Stadthaus und Broschüren zu finden. Am Sonntag ist nun Zeit für den nächsten Jubiläums-Programmpunkt: In der Städtischen Galerie wird die Ausstellung „Viersener Schatzkammer“ eröffnet. Demnächst soll die Stadt noch ein eigenes Lied bekommen, für Anfang August ist ein großes Fest am Hohen Busch geplant.