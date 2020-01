Kommentar zum Aufmacher : Netzwerken im besten Sinn

Meinung Grenzland Das ist eine gute Idee, der man viele Partner wünscht.

David-Andreas Bergens hatte ein Problem: ihm fehlten Mitarbeiter für sein Unternehmen. Die wollte er gern in der Nähe finden. Denn warum erst in Niederkrüchten in das Auto steigen, sich in den werktäglichen Stau stellen, um am Arbeitsplatz anzukommen? Wie bergens geht es zahlreichen Firmen im ländlichen Raum: Sie suchen lange nach neuen Angestellten. Die Idee einer gemeinsamen Plattform für wohnortnahe Jobs ist gut, weil sie so einfach ist. Und jeder weitere Unterstützer kann neue Ideen mitbringen. Das ist Netzwerken im besten Sinne – für Menschen, Unternehmen, Kommunen und das Klima.