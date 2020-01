Tischtennis : TTC Waldniel fühlt sich gut gerüstet für den Aufstieg

Tischtennis Die ersten Spiele der Rückrunde hat der NRW-Ligist bereits gewonnen. Jetzt wartet der Tabellenvierte TuS Rheinberg auf Waldniel. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit.

Der TTC Waldniel ist mit zwei glatten Siegen in die Rückrunde der NRW-Liga gestartet. Gegen SuS Borussia Brand (9:0) und beim 9:3 gegen den TTC BW Grevenbroich – ohne Spitzenspieler Jörg Evertz – ließen die Schwalmtaler nichts anbrennen. Der Zug in Richtung Oberliga scheint für den Tabellenführer unaufhaltbar zu sein. Waldniel will die Stationen bis zum Aufstieg nacheinander und pünktlich (also mit jeweiligen Siegen) abfahren.